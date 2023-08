Una pergamena agli studenti 

Una pergamena ai ragazzi di Uras delle scuole medie e superiori che hanno terminato gli studi con il sorriso. È l’omaggio del Comune a 12 neodiplomati e 18 studenti che hanno ottenuto la licenza media. La cerimonia si è svolta in aula consiliare per i ragazzi delle Medie e nell’ex Municipio per i neodiplomati. «Si è conclusa la seconda edizione di “Percorsi di vita”, la manifestazione voluta dall’amministrazione Fenu che ha come obiettivo quello di dare lustro ai nostri giovani e di ringraziarli per il loro nuovo traguardo», commenta Alberto Cera, vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione. Grande emozione da parte dei ragazzi, che durante l’incontro con il Comune hanno raccontato le loro esperienze maturate fra i banchi di scuola e le loro prospettive per il futuro. «Contiamo di proseguire l’iniziativa “Percorsi di vita” anche con i neolaureati», conclude Cera. ( s. r. )

