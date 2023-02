Per tre volte la perdita è stata riparata. Invano. In via Leopardi, rione Gennaura, a Lanusei, l’acqua scorre da tempo. Brunello Vargiu, 93 anni, pensionato, è sconsolato. «Ditemi voi che cosa devo fare». L’appello è che qualcuno possa aiutarlo a risolvere il problema in maniera definitiva. Per il momento una pozza perenne dimora di fronte alla sua casa.