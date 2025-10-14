VaiOnline
Psicoterapia
15 ottobre 2025 alle 00:20

Una perdita simile all’esperienza del lutto 

Quale impatto psicologico?

Genitorialità è spesso visto come sinonimo di aspettativa sociale e di garanzia di continuità del proprio io. Non poter avere figli non rende una donna meno donna o un uomo meno uomo. Quando il desiderio di avere un bambino non viene soddisfatto si può vivere una perdita simile all’esperienza del lutto, che può condurre a sentimenti di disperazione e impotenza, senso di colpa e problematiche di coppia, sessuali e relazionali. Il dialogo e la comprensione sono fondamentali per decidere se intraprendere percorsi come la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, o se focalizzarsi sul fatto che si può essere generativi in tanti modi, scoprendo altri progetti di coppia da inseguire.

