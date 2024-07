Una perdita idrica lascia a secco mezza città 

Mattinata di grossi disagi quella di ieri in gran parte della città, per la rottura di una vecchia condotta idrica in via Roma che ha causato una grossa perdita. Strada allagata e tanti rubinetti a secco. Dal Comune spiegano che il guasto, del tutto improvviso, ha riguardato un tratto della tubatura che non era stato ancora sostituito. I tecnici di Abbanoa sono intervenuti eliminando il pezzo della vecchia condotta che ha causato il problema e verso l’ora di pranzo l’acqua ha cominciato a tornare pian piano nelle case. L’azienda fornisce la sua spiegazione dell’accaduto: «Si è trattato di una normale rottura della condotta. Siamo subito intervenuti. Questo è un periodo particolare in cui si concentrano le rotture delle condotte perché queste ultime sono particolarmente sollecitate dall’aumento delle temperature». Sta di fatto che moltissimi selargini ieri mattina si sono svegliati con l’amara sorpresa di aprire i rubinetti per lavarsi e non vedere scendere neanche un goccio d’acqua.

Le voci

«Non è la prima volta che c’è una perdita idrica», fa notare Maristella Giua, una residente di via Roma, proprio dove ha avuto origine il guasto, «quando mi sono svegliata sono andata in bagno per lavarmi, ho aperto i rubinetti e non usciva neanche una goccia: sono andata nel panico. Mi sono arrangiata con due bottiglie di acqua minerale. Mi auguro che prima o poi sostituiscano tutte le tubature vecchie in modo da non dover subire questi disagi».

La segnalazione

Giuseppe Cogoni, abitante di via Sant’Antonio, sostiene di aver notato la perdita già ieri notte verso le due: «Stavo tornando a casa ed ho visto l’acqua sgorgare da un tratto di via Roma e la strada si stava già allagando. A quell’ora ovviamente le persone dormivano e quindi nessuno si è accorto di nulla, ma ieri mattina, appena sveglio, ho visto che l’acqua non era tornata e che la strada era ancora allagata, e perciò ho chiamato per fare la segnalazione. Le linee erano intasate, come me tantissimi altri cittadini hanno chiamato Abbanoa. Ci dicono che sono guasti improvvisi e che loro intervengono subito, ma questo non ci rincuora poiché non capita raramente che manchi l'acqua, un bene prezioso che paghiamo in bolletta, perciò non possono dirci ogni volta di avere pazienza». I gruppi Facebook di Selargius sono stati inondati di post di persone allarmate dai rubinetti a secco.