Una perdita idrica fa sprofondare un tratto di strada 

Gli operai di Abbanoa sono intervenuti in viale Colombo per riparare un cedimento stradale poco distante dall’incrocio con via Gramsci. A causare il problema è stata un’infiltrazione nel sottosuolo che ha costretto a effettuare uno scavo profondo per riportare la situazione alla normalità. Risolta la questione sono stati effettuati subito anche i ripristini.

È la seconda volta in poco tempo che le squadre del gestore unico del servizio idrico sono costrette a intervenire nel primo tratto dell’arteria che è una delle più trafficate di tutto il territorio quartese. In precedenza era ceduto il solaio di un tombino che aveva reso necessario l’immediato ripristino.

Purtroppo in viale Colombo così come in tutto il quartiere di Santo Stefano c’è ancora una rete vecchia e fatiscente e inoltre i lavori di varie ditte esterne negli anni hanno creato non pochi problemi ai sottoservizi.

Il cedimento di un solaio si era verificato anche in via Turati sempre all’incrocio con viale Colombo: qui il tombino era stato circondato con le transenne per qualche tempo prima di procedere alla riparazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA