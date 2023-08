Una perdita fognaria nel parco dello Zonchello 

All'interno del parco dell'ospedale Zonchello di Nuoro una perdita fognaria invade il viale d'ingresso. Comincia, annunciata dai miasmi, a pochi metri dalla scultura dell'artista Costantino Nivola posizionata davanti al primo padiglione, sino all'uscita principale. Camminando sul marciapiede che conduce, all'uscita, è ben visibile nello spiazzo di terreno laterale, il fiume nero che scorre a nemmeno un metro di distanza. La cura e l'igiene, in quel piccolo spazio, sembrano scarseggiare per via dell'odore (intensificato dal caldo durante la stagione estiva) divenuto ormai insopportabile per un ospedale che accoglie quotidianamente persone fragili e ai limiti della sopravvivenza. (g. pit.)

