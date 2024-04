Una perdita dimenticata: «Aiutatemi» 

Come contribuire a far riparare una perdita idrica in città? Una nostra lettrice ci ha provato in tutti i modi, senza risultato. E così ha deciso di scrivere al giornale, amareggiata anche per le tante notizie sulla siccità e sulle restrizioni idriche che sempre più spesso trovano eco nelle cronache della Sardegna. «La perdita va avanti da mesi nella zona di via Giuseppe Anedda, zona via Bacaredda, nella stradina che costeggia il parcheggio multipiano e il giardino del Conservatorio», scrive nella lettera al giornale. «Ho sentito/chiamato il Conservatorio: non è di loro competenza. Ho sentito/chiamato Abbanoa: non è di loro competenza. Ho sentito/chiamato Comune-URP: hanno fatto la segnalazione al Verde Pubblico in data14 gennaio 2024, ma nessuno è ancora intervenuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA