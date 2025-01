Una perdita  d’acqua in via Ponza 

La prima segnalazione ad Abbanoa per quella perdita idrica l’hanno presentata lo scorso 17 dicembre, da allora ci sono state altre richieste d’intervento ma nulla è cambiato: nonostante le proteste dei residenti di via Ponza, strada della Residenza del Sole, il guasto non è stato ancora riparato.

Un fiumiciattolo costante: ecco come appare via Ponza da quasi un mese, da quando quella perdita idrica è comparsa, nessun operaio incaricato da Abbanoa si è mai visto per risolvere il problema. Gli abitanti del quartiere, esasperati, hanno segnalato il problema anche all’amministrazione comunale, che da mesi chiede al gestore del servizio idrico – subentrato lo scorso aprile proprio al posto del Comune - una maggiore attenzione non solo per le perdite che si verificano sulle reti cittadine ormai vecchie, ma anche sui ripristini stradali non eseguiti a regola d’arte, che hanno portato la polizia locale a sanzionare Abbanoa in più occasioni. (i. m.)

