Una perdita d’acqua da cinque mesi 

Un rivolo d’acqua scorre indisturbato da cinque mesi in via Cagliari, ma nonostante le proteste dei residenti e del titolare di una macelleria il problema non è stato ancora risolto. A denunciare la situazione di abbandono nella strada principale di Capoterra è Silvano Corda, consigliere di minoranza e presidente della Commissione di vigilanza: «La situazione è diventata preoccupante, a causa della perdita che da mesi scorre a bordo strada, la macelleria all’angolo tra via Cagliari e via Indipendenza è costretta fare i conti con infiltrazione e umidità che stanno creando non pochi problemi. Nonostante le ripetute segnalazioni, nulla è cambiato: purtroppo la situazione che si registra in questa zona è la stessa che si verifica puntualmente in diverse zone del centro abitato. I residenti chiedono ad Abbanoa di intervenire, ma i solleciti non vengono ascoltati: chiediamo a sindaco una presa di posizione». (i. m.)

