Una pentola colma di ricordi 

È notte fonda, le porte della cucina si chiudono. Resta solo il silenzio e la stanchezza. Potrebbe sembrare un dopo lavoro come tanti, ma quella sera, al relax a bordo piscina si unisce Fabrizio De André. «L’incontro più emozionante, quello che non scorderò mai – racconta l’imprenditore Battista Corda, 67 anni, titolare del ristorante Le Terrazze di Tortolì. Io e qualche collaboratore ci stavamo riposando, quando vediamo arrivare De André insieme alla sua chitarra. Si è seduto con noi e abbiamo iniziato a cantare insieme. Da una parte l’acquavite, dall’altra il posacenere. Chiudeva gli occhi e si immergeva nel mondo delle sue parole: noi eravamo accanto a lui, ma lui era nel suo mondo». Questo ricordo, da solo, vale i cinquant’anni di carriera.

Gli inizi

Battista Corda inizia a lavorare da ragazzino come lavapiatti al Villaggio del Sole, quello che poi diventerà il Villaggio Telis. «Avevo solo 14 anni, lavavo pentole più grandi di me, che per lavarle bene dovevo entrarci dentro. Non mi piaceva studiare, per cui l’alternativa era cercare un lavoro. Ho scelto quella che mi sembrava la via più semplice, invece si è rivelata, almeno fisicamente, la via più dura. Però alla fine mi ha dato grandi soddisfazioni». Da lavapiatti a cameriere, fino al 1978, quando prende in gestione La Bitta e apre il ristorante Il Faro, sempre in società con altre persone. «Sentivo di voler essere indipendente – racconta -, di voler prendere le decisioni da solo. Così ho preso in gestione il ristorante dell’Hotel Victoria, nel 1990, e l’ho seguito per diciannove lunghi anni. Sono passato dal lavare pentole al dirigere una cucina».

Rocce Rosse

È proprio durante questo lungo arco di tempo che Battista Corda stringe una collaborazione con l’organizzazione Rocce Rosse Blues Festival: gli artisti più importanti al mondo vengono accolti nel suo locale. «È stata una collaborazione straordinaria perché abbiamo conosciuto le più grandi stelle della musica. Ricordo B.B. King, chitarrista e cantante statunitense, uno dei più autorevoli esponenti del blues degli ultimi tempi. Insieme a lui, non posso dimenticare artisti come Battiato, Vasco, Vecchioni, Zucchero, Dalla. Con loro abbiamo fatto tante chiacchierate e partite a biliardo. Sono stati anni meravigliosi, questi incontri speciali ci davano la spinta per andare avanti e non sentire la fatica», ricorda Corda. Nel 2008 l’imprenditore chiude il capitolo Victoria e acquista il ristorante Le Terrazze, dove ancora oggi lavora insieme a tutta la famiglia.