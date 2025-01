«Una pena ridicola, dov’è la giustizia?» 

La rabbia e il dolore si mescolano nelle parole di Sara Mameli, sorella di Luca, il 35enne di Capoterra ucciso da una coltellata nell’agosto di due anni fa al Poetto. Un dolore che non si rimargina, reso ancora più profondo da una sentenza che la famiglia considera troppo clemente.

«Non è stata fatta giustizia, nessuno ci renderà Luca e 16 anni sono ridicoli», si sfoga Sara, dando voce al sentimento unanime dei familiari. Le sue parole grondano amarezza quando ricorda i precedenti dell’omicida, già noto alle forze dell’ordine per un episodio simile: «Aveva già accoltellato qualcuno in precedenza, l’hanno lasciato libero ed è scappato il morto». La famiglia Mameli non nasconde la propria delusione per un sistema giudiziario che, a loro avviso, non ha saputo garantire né prevenzione né giustizia adeguata.

Sara Mameli si spinge oltre, esprimendo preoccupazione per il messaggio che questa sentenza potrebbe inviare alle giovani generazioni: «Questo è l’esempio per i giovani: potete fare ciò che volete, la passerete liscia o la pena massima sarà all’acqua di rose». Il verdetto, secondo i Mameli, non tiene conto della gravità del gesto e dei suoi precedenti. «Non credo nella riabilitazione, non credo che se ne esca migliori, e non credo che si debba agevolarlo vista la giovane età», conclude Sara Mameli, manifestando tutto lo scetticismo verso un sistema che, secondo la famiglia, privilegia il recupero del colpevole a scapito della giustizia per le vittime. Parole che risuonano come un grido di dolore e un monito, mentre la famiglia continua la sua battaglia per mantenere viva la memoria di Luca.

