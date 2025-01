Una pedalata per il santo dei giovani 

Una gita in bicicletta per le vie di Sestu. La parrocchia di san Giorgio festeggia così il 31 gennaio, di venerdì, san Giovanni Bosco. La processione in bici si concluderà con la messa in chiesa. Partenza alle 16 e arrivo alle 17.30. Tutto solo per sport, senza gareggiare.

«Abbiamo organizzato questo percorso in bicicletta perché san Giovanni Bosco è il santo dei giovani, e noi volevamo richiamare bambini e ragazzi con un’attività sportiva per sfogare le energie e anche salutare», spiega il parroco don Sergio Manunza. Questo il percorso: Piazza Giovanni XXIII, via Parrocchia, ponte San Pietro, via Scipione, via Dettori, via Cavour, via Umberto, via Tripoli, via Montgolfier, via Monserrato, ponte Sant'Antonio, via Gorizia, piazza SS Salvatore, via San Gemiliano, via G. Calasanzio, via San Lorenzo, via San Giovanni Bosco, via San Gemiliano, via Cavallera, via Andrea Costa, via Canonico Murgia, via San Gemiliano, via Repubblica.

