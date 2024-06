Una pedalata per chiedere l’asse ciclabile per la Cittadella 

Monserrato città ciclabile. Ci crede fortemente Gianni Vargiu, presidente dell'associazione “Amici della bicicletta Cagliari”. Oggi alle 16.30 ci sarà una pedalata con partenza dalla passeggiata pedonale di via Caracalla. Vargiu propone che proprio in questa passeggiata venga realizzata una pista ciclo-pedonale, eliminando così il percorso ciclabile già presente nella stessa via ma accanto alle auto parcheggiate. «Dove è situata attualmente, la pista ciclabile è in una posizione che non garantisce la sicurezza di chi la percorre, perciò sarebbe proprio l'ideale farla all'interno della passeggiata pedonale», osserva. «Quindi, si tratterebbe di un'asse ciclabile che potrebbe arrivare fino alla Cittadella universitaria e al Policlinico, che oggi sono accessibili solo in auto o in autobus, ma che un domani potranno essere raggiunti in dieci minuti in bici o in un quarto d’ora a piedi. È una proposta su cui sono d'accordo i quattro candidati sindaci». Secondo Vargiu, sarà un’occasione di sviluppo per la cittadina dell'hinterland cagliaritano. «Il futuro della viabilità di Monserrato in realtà si gioca su qualche macchina in meno e su qualche spazio pedonale e ciclabile in più. Il mio invito a partecipare a incontrarci mercoledì in via Caracalla è esteso anche ai candidati sindaci».

RIPRODUZIONE RISERVATA