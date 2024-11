Una pedalata oltre le barriere, la sfida tra ciclisti disabili e non  

Gara ciclistica inclusiva al parco di Molentargius.

L’appuntamento con l’iniziativa “Quartu Sant'Elena Bike Festival”, organizzata dall'associazione Seguimi ASD con il patrocinio del Comune è per sabato dalle 9,30 alle 17 nell’area verde numero 10 con ingresso da via Trieste.

Alla gara parteciperanno anche i ragazzi con disabilità fisica e intellettiva che utilizzano le biciclette speciali come tandem, tricicli e handbike. E sarà un'iniziativa aperta a tutte le società ciclistiche della Sardegna, approvata e inserita nel calendario regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Il circuito rispetterà infatti le norme attuative federali. È un’iniziativa speciale in cui le persone con disabilità si confronteranno con altre persone con e senza disabilità. In modo diverso andranno ad affrontare le stesse prove, in un gemellaggio che abolirà le barriere e qualsiasi condizione di svantaggio.

La prova prevede una serie di difficoltà in base alle varie abilità tecniche, da superare in sequenza. Saranno svolte in forma combinata da un atleta con disabilità gemellato a uno senza disabilità: insieme formeranno una squadra. Entrambi gli atleti faranno quindi le stesse prove di abilità, ma l'atleta senza disabilità al termine del percorso gimkana effettuerà uno sprint di 50 metri. Le gare si svolgeranno in successione: prima l’atleta con disabilità e a seguire quello senza disabilità.

