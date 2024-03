Una pedalata di 13mila chilometri 

Villacidro-Capo Nord e ritorno. Il 19enne Alberto Murgia ha portato a termine giovedì sera la sua impresa - anche se non vuole che venga definita così - quando le ultime pedalate lo hanno riportato al suo paese natale, dal quale era partito il 2 ottobre. Oltre tredicimila in totale i chilometri percorsi in sella alla sua bici, a coprire due itinerari diversi tra andata e ritorno: Italia, Austria, Germania, Republica Ceca, di nuovo Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e nuovamente Norvegia, i paesi attraversati per arrivare a Capo Nord, raggiunto il 28 dicembre, mentre al ritorno Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia e Italia.

La sfida

«È stata una sfida con me stesso - racconta - nata soprattutto per assecondare il mio desiderio di vivere a contatto con la natura. Pedalare tra le nevi e i ghiacci dell'inverno scandinavo è stata un'esperienza indimenticabile, ma oltre alla bellezza dei panorami che ho avuto modo di ammirare, porto con me il magnifico ricordo delle persone incontrate lungo il percorso». Per circa un terzo del viaggio Alberto ha trovato ospitalità nelle case di persone incuriosite dal suo modo coraggioso di viaggiare durante la stagione invernale. «Ho cosi evitato di stare al freddo. Per la restante parte del viaggio ho sempre dormito in tenda. Prima della partenza mi ero preparato molto: con me avevo tutto l'equipaggiamento per dormire e cucinare in tenda in completa autonomia e garantirmi tutta la sicurezza necessaria nel pedalare al freddo e al buio, affrontando spesso anche forte vento». Oltre a ciò, sulla bicicletta, Alberto Murgia si era portato una buona dotazione di attrezzi per tenere in efficienza la bici: ferri per riparazioni e per montare e smontare le coperture chiodate, qualche pezzo di ricambio, come cavi per i freni, raggi e altro. Nulla ha però potuto contro l'usura delle corone dentate: l'ultimo mese lo ho passato pedalando solo con la piccola, perché la grande e la media non erano più utilizzabili in quanto la catena saltava.

Il futuro

Al momento Alberto Murgia non ha ancora organizzato un suo nuovo viaggio, per ora si accontenterà di qualche escursione tra i monti di Villacidro e della Sardegna, ma già sa che non tarderà ad arrivare un prossimo richiamo dal suo spirito d'avventura, magari ancora tra le nevi e i ghiacci della Scandinavia: «I paesi nordici mi sono piaciuti tanto, soprattutto per la loro maestosa natura e per il grande rispetto dell'ambiente che ho riscontrato nella maggior parte delle persone conosciute. Mi piacerebbe tornarci, anche a viverci magari, per un periodo limitato. Ho vissuto un'esperienza molto particolare lavorando in una husky farm che offriva tour con slitte trainate dai cani. Ero in una casetta in mezzo alla foresta con il nulla intorno, solo alberi e neve: mi occupavo dei cani e di preparare le slitte. Ecco, lì forse ci tornerei».

RIPRODUZIONE RISERVATA