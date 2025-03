Una “Pedalata della salute” nel parco  

Una pedalata inclusiva per promuovere i benefici della bicicletta per la salute. La promuove l’Asmar (Associazione malattie autoimmuni e reumatologiche) col contributo della Regione e in collaborazione con Fiab Cagliari.

L’appuntamento è per oggi alle 10 nella sede di “Mobilità e Salute”, in via Baccelli 7. Per chi non avesse a disposizione una bici l’appuntamento è invece all’ingresso del Parco di Molentargius alle 10,30, dove è possibile noleggiare la bici.

«Pedalare fa bene, e per chi soffre di malattie reumatologiche può diventare una vera e propria terapia naturale», spiegano gli organizzatori. «Numerosi studi dimostrano che l’attività fisica moderata, come andare in bicicletta contribuisce a ridurre i sintomi, migliorare la mobilità articolare e rafforzare i muscoli, offrendo un valido supporto nella gestione delle patologie reumatologiche».

Per questo gli specialisti raccomandano ai pazienti reumatologici di introdurre l'uso della bicicletta nella loro routine, iniziando con brevi percorsi pianeggianti e aumentando gradualmente la durata e l’intensità. È sempre opportuno consultare il proprio medico o un fisioterapista per un programma personalizzato.

