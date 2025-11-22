VaiOnline
L’iniziativa
23 novembre 2025 alle 00:41

Una pedalata archeologica per i ragazzi 

L’associazione Seguimi partecipa al programma ufficiale di “Città dello Sport 2025 a Quartu Sant’Elena!”con sei appuntamenti dedicati a giochi e attività pensate per divertire, educare e sensibilizzare i più giovani su temi fondamentali come l’educazione stradale e ambientale.

Ieri allo spazio Pira i ragazzi sono stati coinvolti nel laboratorio di educazione ambientale con giochi di ruolo e sfide interattive. Altro appuntamento è per il 28 novembre con “Alla scoperta del nuraghe Diana e della Villa Romana”, con pedalata culturale nei due siti archeologici. La partenza è alle 15 all’ingresso di Molentargius da via Trieste angolo viale Colombo. Su prenotazione saranno forniti caschi e bici. Il progetto proseguirà dopo Natale, il 30 dicembre con “Alla scoperta del parco di Molentargius”, con partenza dalle 10 in via Don Giordi. I laboratori hanno preso il via il 15 dicembre con il progetto di educazione stradale allo Spazio Pira.

