Una pastaia di 101 anni 

Un pranzo di Ferragosto particolare per zia Annunziata Stori che proprio il 15 agosto ha compiuto 101 anni. I familiari si sono riuniti per festeggiare la nonnina con una gigantesca torta farcita e guarnita con panna e fiorellini. Zia Annunziata ha avuto due figlie ed è nonna di otto nipoti. Donna instancabile prepara la fregula in casa e sono innumerevoli le volte in cui le telecamere di tutto il mondo l’hanno filmata nella sua “attività” di pastaia. La nonnina non trae nutrimento solo dal buon cibo ma anche dalla cultura e presenzia a ogni evento. Dal festival letterario 7 Sere 7 Piazze 7 Libri, alle rappresentazioni teatrali orchestrate dalla compagnia teatrale Sa Brulla. Ieri mattina la signora ha ricevuto in casa il sindaco Bruno Chillotti, l’assessore Tore Mura e il consigliere Giuseppe Corona. Per lei auguri, fiori, e una foto con la fascia tricolore. (f. l.)

