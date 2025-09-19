VaiOnline
Sarroch
20 settembre 2025 alle 01:12

Una passeggiata tra i monumenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un passeggiata per le vie del paese per raccontare la storia delle personalità che hanno dato lustro a Sarroch. Domani alle 17,30, in occasione della Settimana europea della sostenibile e nell’ambito dei festeggiamenti della patrona santa Vittoria, si terrà “Arrastus: passillendi e contendi is mannus de sa bidda”, appuntamento organizzato dal Comune, che consentirà ai residenti di conoscere meglio la storia del proprio paese e di chi lo ha abitato.

Un itinerario a piedi tra le strade e le piazze del paese, illustrato in lingua sarda, permetterà ai partecipanti di riscoprire le storie e la memoria di alcune personalità che hanno dato lustro e identità a Sarroch. La passeggiata, che avrà inizio in piazza Vittorio Collu, si concluderà davanti alla Scuola Luigi Siotto, dove avrà luogo l’intitolazione della biblioteca al professor Roberto Coroneo. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, il Gallo canta due volte

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 
Eolico Offshore

Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale»

Iniziati i rilievi geologici in mare per le 27 torri da oltre 300 metri 
Caterina Fiori
Energia

Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili»

Da Cagliari l’attacco alle politiche verdi di Bruxelles: «Il Green deal è eurocentrico» 
Alessandra Carta
Cronaca

Strage di cavalli a Senorbì

Tre anglo-arabi sardi uccisi con un colpo di arma da fuoco al cuore 
Paolo Carta
Sanità

Ares, nuova organizzazione e polemiche

Sì all’atto aziendale «in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi» 