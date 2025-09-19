Una passeggiata tra i monumenti 

Un passeggiata per le vie del paese per raccontare la storia delle personalità che hanno dato lustro a Sarroch. Domani alle 17,30, in occasione della Settimana europea della sostenibile e nell’ambito dei festeggiamenti della patrona santa Vittoria, si terrà “Arrastus: passillendi e contendi is mannus de sa bidda”, appuntamento organizzato dal Comune, che consentirà ai residenti di conoscere meglio la storia del proprio paese e di chi lo ha abitato.

Un itinerario a piedi tra le strade e le piazze del paese, illustrato in lingua sarda, permetterà ai partecipanti di riscoprire le storie e la memoria di alcune personalità che hanno dato lustro e identità a Sarroch. La passeggiata, che avrà inizio in piazza Vittorio Collu, si concluderà davanti alla Scuola Luigi Siotto, dove avrà luogo l’intitolazione della biblioteca al professor Roberto Coroneo. (i. m.)

