Una passeggiata per il paese contro i tumori 

Un’enorme onda rosa, formata da più di 500 persone, ieri ha attraversato le vie del paese partendo da via Roma per una camminata, che ha visto la realizzazione di un bellissimo flash mob nel piazzale dedicato ai giudici Falcone a Borsellino, vitime della mafia, l’inaugurazione della panchina in piazza Resistenza realizzata da Manu Invisible e si è conclusa nel parco “Roland”.

Questa iniziativa fa parte di un ricco programma di eventi, organizzati dall’associazione “Insieme si può”: convegni, camminate e rappresentazioni teatrali per sensibilizzare la popolazione e prevenire il tumore al seno in occasione della campagna nazionale dell’ottobre rosa.

Anche il palazzo comunale si è tinto di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno. Prossimo appuntamento il 13 ottobre con una giornata di sport e musica nel parco Rolandi a cui parteciperanno istruttori di yoga, tai chi, chuan, zumba, difesa personale e pesistica. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA