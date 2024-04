Una passeggiata per battere l’autismo 

“Autismo, una partita da vincere”. La sfida è stata ancora una volta lanciata da con l’ingresso del Municipio e con diversi punti commerciali e strutture pubbliche che si sono colorati d’azzurro esponendo i palloncini che si identificano ormai con questo appuntamento che, in paese, si ripete addirittura da alcuni decenni. Palloncini e magliette che uno degli organizzatori della giornata, Mariolino Schirru, ha ottenuto dai suoi sponsor abituali.

Ma ieri l’appuntamento è stato anche nella nuova sede in fase di recupero, nelle campagne di Settimo, vicina alla chiesette di San Pietro. Per tutta la mattinata si sono ritrovate tante famiglie con i ragazzi speciali che, grazie al progetto delle associazioni “Ammentos” e “Zampa attivi”, si sono potuti cimentare in vari giochi e passeggiate con asini, cavallini, lama e alpaca, definiti «splendidi colleghi e ottimi compagni di viaggio per tutti».

Una esperienza straordinaria per tanti bambini e ragazzi che hanno provato l’emozione di stare assieme a questi splendidi animali. Non è mancata neppure la pausa al punto di ristoro. La nuova sede è stata ricavata in un vecchio maneggio dove sono in corso le necessarie opere di adeguamento ad una realtà tutta nuova. (ant. ser.)

