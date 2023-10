Una passeggiata per aiutare la ricerca contro i tumori 

Cinquecento persone, uomini, donne, ragazzi, hanno detto “no” al cancro aderendo ieri mattina allo “Walk for The Cure”, una passeggiata a favore della lotta ai tumori del seno. Organizzata dalla società sportiva Burcerese, in collaborazione con il Comune e tutte le associazioni locali, la manifestazione si è snodata fra le vie del paese e nella periferia.

Ogni partecipante in cambio di una donazione di dieci euro ha ricevuto una maglia realizzata per l’occasione: il ricavato, circa cinquemila euro, verrà devoluto ai progetti di Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno che verranno sviluppati in Sardegna.

I partecipanti si sono ritrovati di buon mattino al Parco comunale. Quindi la partenza alle 10 della passeggiata fra le strade accompagnata dai “Suonatori di Burcei”. La conclusione sempre al Parco del paese con il ristoro preparato e organizzato dalle associazioni culturali e dalle donne di Burcei. Non sono mancate dimostrazioni delle associazioni sportive (tennis e arti marziali) e buona musica). Mercoledì alle 17, su iniziativa dell’amministrazione comunale, nella sala consiliare del Comune si terrà un convegno con la partecipazione dell’oncologo Paolo Meloni.

