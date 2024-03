Una passeggiata ecologica  per la pulizia del lungomare 

Il Comune punta sulle iniziative ambientali e di pulizia del territorio coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni. Passeggiate ecologiche come quella in programma oggi in occasione della partenza dell’avventura in solitaria di Carlo Coni e del progetto “Tutti nella stessa barca”, a bordo del suo kayak. Una circumnavigazione dell’Isola che parte dal Poetto, con una tappa quartese organizzata insieme all’associazione Oikos e con il patrocinio del Comune. Sullo sfondo, oltre allo sport, c’è il risvolto ambientale dell’iniziativa in programma dalle 9 in poi vicino a piazza Olla, nel tratto quartese di lungomare Poetto.

«Abbiamo da subito condiviso con entusiasmo il progetto», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta che invita «tutti i cittadini e le associazioni a partecipare alla giornata e a dare il proprio contributo». Non solo: c’è la richiesta di proporre in futuro nuove manifestazioni ecologiche. «Ci saranno altre iniziative che verranno organizzate dall’amministrazione nelle prossime settimane», annuncia l’assessora. «La tutela del territorio riguarda tutti e per questo intendiamo coinvolgere le scuole quartesi, magari affiancate dalle associazioni ambientaliste attive in città. Il contributo dei ragazzi, l’impegno sul campo delle giovani generazioni», conclude Carta, «sarebbe un ottimo segnale per un futuro più sostenibile». (f. l.)

