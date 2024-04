Una passeggiata alla scoperta degli agrumeti storici  

Una passeggiata tra i suggestivi e fertili orti milesi per godere dei profumi e tepori primaverili, immersi nella natura. L’escursione Ortus apertus, organizzata da Pro Loco e Comune, è in programma giovedì 25 per scoprire gli agrumeti del paese, una visita guidata con approfondimenti naturalisti, e aneddoti storici.

Alle 8.30 ritrovo degli appassionati in piazza Martiri e poi partenza alla scoperta degli storici orti e agrumeti milesi, tra cui il bosco di Villaflor chiamato da sempre s’ortu de is paras, impiantato dai monaci camaldolesi stanziati nel vicino monastero di Bonarcado. Poi sarà possibile ammirare i portali, tra cui quello di “Zarridas”. Pausa pranzo nel giardino di Villa Pernis, che ambisce un giorno a diventare un vero attrattore turistico e centro culturale del territorio. «Passeggiando tra gli agrumeti in fiore, i visitatori potranno vivere un’esperienza diversa da solito, immersi nel verde della natura. Ad accompagnare la bellezza di paesaggi e profumi anche i racconti, la storia e le architetture che parlano di Milis e delle sue bellezze. Sarà una giornata di cultura e anche di relax, convivialità e divertimento», assicurano gli organizzatori.

All’organizzazione collaborano l’Avis di Milis, l’associazione archeologica Tocoeole, il gruppo folk Milis pizzinnu, associazione Pepe bianco e coro La Vega, oltre ai volontari appassionati di natura. ( j. p. )

