Una Pasquetta con vista sui playoff 

Il secondo posto (che vale la promozione diretta) è quasi irraggiungibile, ormai. I tredici punti dal Genoa sono tanti, troppi evidentemente, a sette turni dalla fine, per quanto Ranieri continui a crederci sino a quando la matematica glielo consente, almeno pubblicamente. Oltre al Grifone, tra l’altro, ci sono altre due squadre in mezzo e dovrebbe esserci pertanto un crollo di massa, alquanto improbabile. Resta complicata da raggiungere anche la terza posizione, ma è decisamente più realistica, e darebbe parecchi vantaggi nei playoff, oltre a scongiurare i preliminari. I rossoblù hanno le possibilità per poterla raggiungere in extremis. Rispetto a Südtirol, Bari e lo stesso Pisa, hanno probabilmente un calendario più insidioso (almeno sulla carta), anche se in questa fase cruciale della stagione - paradossalmente - le insidie maggiori vengono dal basso (ne sa qualcosa il Frosinone che ha conquistato un solo punto nelle ultime due partite tra Cosenza e Perugia).

Entra nel vivo la stagione dei rossoblù di Ranieri che, nonostante il mezzo passo falso di sabato scorso, restano padroni del proprio destino grazie proprio agli scontri diretti. Sette partite d’un fiato e con alto coefficiente di pericolosità: vincerle tutte è possibile e un obiettivo allo stesso tempo, come va ripetendo il tecnico di Testaccio che in pochi mesi ha trasformato la depressione in speranza e segnato la strada per l’impresa. Al di là del risultato finale, la stessa prestazione con il Südtirol è una prova di forza contro la squadra più in forma del campionato (e l’unica imbattuta nel 2023) e ha confermato lo stato di salute del Cagliari che ha finalmente trovato una quadra dal punto di vista tattico e (fattore tutt’altro che secondario) sta pian piano recuperando tutti gli infortunati.

Terza contro quarta e quinta contro sesta. Finale più avvincente non poteva riservare il calendario della Serie B, sembra scritto a tavolino e offre subito una seconda chance al Cagliari per avvicinarsi al terzo posto dopo il pareggio beffa con il Südtirol (che continua a essere un punto di riferimento in classifica). Quella in programma a Pasquetta sarà indubbiamente una giornata campale nella corsa verso i playoff: per i rossoblù a Pisa l’ennesimo banco di prova mentre la squadra di Bisoli rischia grosso a Bolzano contro il lanciatissimo Bari, che punta anch’esso a chiudere la “regular season” alle spalle delle due battistrada Frosinone e Genoa. Lunedì sera sarà tutto molto più chiaro lassù.

Il Cagliari c’è

Il terzo posto

Il cammino

La capolista sarà, tra l’altro, il prossimo avversario alla Domus dopo la trasferta pasquale di Pisa. Seguiranno altri due scontri diretti, contro il Parma al “Tardini” e la Ternana in casa. A chiudere il trittico di maggio con Perugia, Palermo e Cosenza indecifrabile oggi (dipenderà anche dalla loro situazione in classifica in quel momento). Forse il percorso del Bari è meno rischioso tra quelli delle squadre in lotta per la promozione, almeno dopo il big match di Bolzano che vale da solo mezza stagione. Alla finestra il Cagliari, che potrebbe guadagnare qualcosa su entrambi. Intanto, però, deve battere il Pisa, che scontato non è, e confermare di aver risolto definitivamente i problemi lontano dall’Isola. L’ennesimo banco di prova, quello decisivo?

