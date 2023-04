Una “Pasqua solidale”, al via la raccolta fondi per i bimbi della Siria 

La Siria chiama e Cagliari risponde. È con questo spirito che nasce la raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto “Pasqua solidale per la Siria”, organizzata dal Patriarcato Cattolico Greco Melkita e patrocinata dal Comune. «Sono accadimenti disastrosi soprattutto per le vite umane» commenta Salvatore Sotgiu, presidente dell’associazione Ordine Patriarcale Santa Croce di Gerusalemme «il Patriarca ci ringrazia, benedice e ci garantisce che questi soldi andranno esclusivamente ai terremotati per le loro esigenze: alimentari e sanitarie su tutte».

Il sindaco, Paolo Truzzu, sottolinea che «l’intervento è rivolto in particolare alla cittadinanza di Aleppo. Quando accadono eventi catastrofici la macchina della solidarietà si mette subito in moto, ma dopo ci si dimentica di tutto. Per questo preferiamo intervenire in una fase successiva». L’assessora alla Pubblica istruzione, Marina Adamo, commenta: «Diamo questo supporto a due mesi di distanza, perché la situazione nelle città colpite è ancora gravissima e sarebbe stato difficile mandare generi di prima necessità. Per gli studenti può essere un’occasione per riflettere su temi come il diritto all’infanzia. I loro coetanei in Siria non hanno più nulla. La raccolta fondi durerà circa due mesi».

L’assessore alla Protezione Civile, Fioremma Landucci aggiunge: «Ci sono gravi carenze soprattutto a livello medico, ma moltissime infezioni si creano per la mancanza di acqua potabile. La Chiesa Cattolica Greco-Melkita mette le proprie strutture a disposizione di tutti, a prescindere dalla religione».

