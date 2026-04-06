Una Pasqua di grande basket 

Un fine settimana all’insegna della grande pallacanestro giovanile. Nuoro ha accolto, ha regalato uno spettacolo emozionante. «Soprattutto, abbiamo animato la città con oltre 150 ospiti: le strutture ricettive erano al completo», confessa Luca Pala, delegato provinciale della Fip, organizzatore di un evento riuscito, insieme alla Pallacanestro Nuoro di Giuseppe Goddi. Alla fine, dopo due giornate intense, sabato e domenica di Pasqua, il “Trofeo Regione Sardegna – Nu4Basket” è stato vinto dalla rappresentativa del Veneto.

L’appuntamento

I giovani cestisti del Nord Italia hanno battuto i coetanei del Lazio per 89 a 72 e hanno messo le mani su quell’evento dedicato alla memoria di Marco Fadda e Roberto Ravarotto, nuoresi amanti della palla a spicchi prematuramente scomparsi. Ravarotto, ex giocatore della Gennargentu e dell’Ichnos, era deceduto nell’agosto 2016, all’età di 41 anni, in un incidente stradale. Analogo destino, purtroppo, per Marco Fadda, ex cestista della Gennargentu, scomparso nell’aprile del 2000, a 26 anni, in un terribile scontro sulla 131 Dcn. «Questo torneo ha permesso di ricordare nel modo migliore possibile due amici che non ci sono più», dichiara Luca Pala. Il torneo, riservato alla categoria under 15, ha di fatto trasformato il capoluogo barbaricino nella “capitale” del basket giovanile. Tutto possibile grazie all’organizzazione del Comitato Fip Sardegna, in sinergia con la Pallacanestro Nuoro. Come detto, l’atto conclusivo ha visto primeggiare i ragazzi del Veneto. La sfida è stata disputata su ritmi molto alti ed è stata decisa solo nel finale, sebbene il punteggio possa far pensare a un divario maggiore tra le due rappresentative. La medaglia di bronzo, invece, è andata alla squadra dell’Emilia Romagna, che si è imposta sulla Toscana per 111 a 88. I padroni di casa, i cestisti isolani, hanno invece chiuso la manifestazione con un convincente sesto posto. Guidati in panchina da coach Nicola Pintonello, i ragazzi sardi hanno lottato con orgoglio contro la Lombardia, nella finale per il quinto posto. Alla fine ha prevalso la maggiore fisicità degli ospiti, vittoriosi per 86 a 62. Infine, nella sfida per il settimo posto la selezione di Umbria e Marche ha avuto la meglio sulla Campania, con il punteggio di 60 a 50.

Ricadute

«Al di là delle strutture ricettive, hanno lavorato benissimo pure tutti i b&b e gli affittacamere del territorio», confessa Pala. «Sì, perché i giovani atleti sono arrivati nell’Isola accompagnati da amici e parenti. Le otto squadre hanno regalato un ottimo spettacolo, il palazzetto Coni di via Lazio era gremito sabato e domenica. La Regione ci sostiene, quindi la speranza è che in futuro l’evento possa crescere».

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