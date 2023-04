«Una Pasqua amara per noi lavoratori della Portovesme srl» 

«In famiglia stiamo iniziando a fare i conti. Temo che potrebbe presto arrivare il momento in cui dovremo scegliere se fare la spesa per mangiare o se pagare le bollette». Franco Pisano vive a Iglesias, ha 63 anni di cui 36 passati alla Portovesme srl: mai nella sua vita avrebbe pensato che, a pochi anni dalla pensione, il suo lavoro e quello di tutti i suoi colleghi sarebbe mai potuto andare in crisi: «Invece siamo qui, a chiederci che ne sarà del nostro futuro. Quest’anno per noi la festa di Pasqua trascorre con una grande amarezza».

Stipendio a rischio

È l’amarezza di chi ha sempre dato il massimo, di chi ha sempre saputo, e questo fa ancora più male, di lavorare per un’azienda super produttiva e dal grande potenziale: «Eravamo fieri di lavorare per chi è riuscito a rimanere in piedi mentre tutto intorno chiudeva – racconta – e ora, dopo un primo mese trascorso con l’avvio della cassa integrazione a rotazione di due ore, il prossimo mese le ore aumenteranno e lo stipendio di tutti diminuirà». Non si parla purtroppo di stipendi altissimi, «ma comunque di buste paga che ci hanno sempre permesso di condurre una vita serena – spiega – ora questa serenità sta mancando e noi dipendenti siamo quelli che stanno meno peggio: i lavoratori delle imprese d’appalto e gli interinali rischiano di non vedere più un soldo e qui nel Sulcis non ci sono possibilità di ricollocazione altrove».

I conti

Basta fare un po’ la somma delle spese a cui la famiglia non può rinunciare per capire quanto sia complicato pensare al futuro anche per chi può contare sulla cassa integrazione certa: «La mia è una famiglia monoreddito – spiega Franco – Con una base di circa 1.750 euro, a casa si riusciva a far quadrare i conti. Ora dal prossimo mese la busta dovrebbe calare di circa 300 o 400 euro. E allora sarà davvero complicato far quadrare i conti». Franco e sua moglie hanno deciso che l’ultima a fare sacrifici dovrà essere la figlia che studia all’Università: «Partiamo quindi dal mutuo casa di circa 500 euro e dalle spese per l’Università che ammontano a circa 350 euro – elenca – poi ci sono le spese di carburante per andare al lavoro ( e commissioni varie) che ammontano a circa 20 euro ogni due o tre giorni, quindi non meno di 250 euro al mese». Siamo già a 1.100 euro e mancano ancora le bollette di luce (150 a bimestre), acqua (177), e spese telefoniche per tutti, più eventuali incombenze (toccando ferro) improvvise: «E ancora non ho parlato della spesa principale, per gli alimentari e per tutto ciò che serve a casa». Complicato parlarne, perché, se lo stipendio cala, i soldi sono già finiti prima ancora di entrare al supermercato: «E sia chiaro – puntualizza – abbiamo rinunciato a tutto ciò che ormai è ritenuto superfluo da tanto tempo. Molti anni fa riuscivamo a concederci dei viaggi, ora non ricordo più l’ultima volta, escludendo la cena per il diploma di mia figlia, in cui ho portato la famiglia a mangiare fuori. E i “giri” per negozi per comprare abbigliamento sono un ricordo sbiadito».