Una partnership tra Olbia e Lazio 

Olbia. L’Olbia annuncia la partnership con la Lazio. Una collaborazione che interesserà il settore giovanile dei bianchi, in fase di “ristrutturazione”, e che andrà oltre la semplice affiliazione. «Se per la Lazio si tratta della prima collaborazione con un club sardo, per noi potrebbe rappresentare un punto di svolta», sottolinea Fabrizio Lucidi, responsabile del settore giovanile dell’Olbia e artefice dell’accordo grazie ai contatti con diversi esponenti del club di Claudio Lotito. «Abbiamo interagito con i vertici a partire dal direttore sportivo Fabiani, e vorremmo che i ragazzi venissero da noi perché il progetto è serio, sostanziale e fattivo: se un giovane è interessante lo segnaliamo, e, tempo una settimana, la Lazio lo convoca per vederlo. Nulla sarà lasciato al caso, anche perché abbiamo lo stesso sponsor tecnico, vale a dire Mizuno», aggiunge il dirigente romano, a Olbia da settembre.

«Stiamo riorganizzando il settore giovanile con l’idea di dare spazio innanzitutto ai talenti locali, aggiungendo all’Under 19 e all’Under 17 le categorie che non avevamo l’anno scorso, fino ai 6 anni di età: a breve lanceremo gli open day. Allo stesso tempo stiamo lavorando allo staff tecnico, per il quale ripartiremo da Tore Melino, Diego Di Gennaro e Gianni Mei». Sfumata la convenzione col Geovillage, a proposito dei campi di allenamento Lucidi spiega: «In ballo ci sono diversi impianti, ma vorremmo rimanere in città». Intanto si gode i primi risultati della sua esperienza olbiese: «A luglio partiranno in ritiro con la prima squadra un 2007, tre 2008 e un 2009, ma stiamo valutando la possibilità di aggregare altri due 2008».

