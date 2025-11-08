VaiOnline
Dopo gara.
09 novembre 2025 alle 00:27

«Una partita alla pari, serve più cattiveria» 

ravenna. «La società mi ha chiesto focalizzarmi solo sul Ravenna e poi si vedrà»: Marco Sanna chiarisce i termini degli accordi presi con la dirigenza della Torres. Ora si attende di capire se verrà confermato (ma avrebbe poco senso solo per una o due gare) oppure se arriverà un altro allenatore, forse l’ex Carpi Cristian Semprini, col quale è stata aperta una trattativa.

Certo è che in questo momento il discorso del tecnico passa in secondo piano rispetto a una squadra che continua a non raccogliere nulla e a pagare cari gli errori, anche quando sono pochissimi. Sanna analizza così la sconfitta: «Penso che l’autogol non abbia inciso più di tanto sul morale, perché la squadra ha continuato a giocare alla pari del Ravenna e per quanto mi riguarda la prestazione c’è stata. In effetti il loro portiere ha fatto tre-quattro parate ma abbiamo costruito potenzialmente sette-otto occasioni da gol. Dobbiamo assolutamente essere più cattivi sotto porta ed è un discorso che non riguarda solo gli attaccanti ma tutta la squadra».

La situazione di classifica si complica ulteriormente: «Purtroppo i numeri sono questi, ma la peggior cosa sarebbe mollare. Credo che da parte nostra la prestazione non sia mancata, anche se conta il risultato. I ragazzi in settimana erano un po’ giù ma abbiamo lavorato sull’aspetto mentale: non devono mollare e hanno lavorato bene in questa settimana, ci sono stati alcuni errori individuali e se ci sarò ancora lavoreremo forte sui nostri errori».

