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09 settembre 2026 alle 00:33

Una partita, 19 nazionalità in campo 

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C’erano un italiano, un inglese, un tedesco e un francese. Non è l’inizio di una barzelletta, ma solo una parte delle 19 nazioni rappresentate alla Domus per Cagliari-Lecce tra i 32 in campo. E mancava il giapponese Sugawara ancora alle prese con la burocrazia che gli impedisce di giocare con il Cagliari.

Immancabili però alla Domus due corrispondenti nipponiche: una dell’agenzia “Kyodo news”, l’altra per la rivista “The Hochi Shimbun”. In un ottimo italiano una domanda sul futuro utilizzo in campo di “Yuki”. Con soddisfazione la risposta tecnica di Pisacane che, sorridendo, ammette anche l’impegno dello spogliatoio rossoblù ad imparare il giapponese: a “google translate” Romano non sembra vero aggiungere un’altra lingua alle sue estensioni!

Cosa hanno in comune, oltre la statura oltre il metro e novanta, il cagliaritano Massolin e i leccesi Ngom e Scott? Vista la capigliatura, sicuramente lo stesso parrucchiere molto paziente!

Da segnalare nel prepartita su Radiolina l’ascoltatore Ignazio che ha ricordato l’abbreviazione usata in tv per il Lecce (LEC), uguale a quella di Leclerc nelle dirette della Formula 1, con l’auspicio di un similare finale disastroso. Desiderio esaudito. Per il futuro, a questo punto, però, meglio ignorare la sigla televisiva assegnata al Cagliari!

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