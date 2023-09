Una partigiana contro l’Isis Eddi Marcucci stasera a Seneghe  

Maria Edgarda Marcucci — Eddi — scrive e traduce. È nata a Roma nel 1991 ma ha già vissuto molte vite. Dal movimento studentesco alla difesa dei diritti di chi lavora, dai No Tav al transfemminismo, ha sempre tenuto fede al suo impegno politico. Tra il 2017 e il 2018, ha combattuto nelle Ypj curde, le unità di protezione composte da donne, protagoniste nella sconfitta dell’Isis. Tornata in Italia, lei e altri quattro compagni sono stati considerati individui «socialmente pericolosi». Dopo oltre un anno di udienze, è stata condannata per 2 anni a un regime di sorveglianza speciale, 2 anni di limitazioni dei diritti personali. Esperienze confluite nel libro “Rabbia proteggimi” (Rizzoli) che presenta oggi (21.30) al Cabudanne de sos poetas di Seneghe.

Perché è andata nel nord della Siria a dare sostegno alle Ypj?

«Ritengo che la loro lotta riguardi anche noi, sia per quel che concerne la sconfitta dell’Isis, che minacciava in maniera diretta l’Occidente, sia per la costruzione di un sistema sociale alternativo alla cultura patriarcale e allo sfruttamento delle risorse naturali».

Cosa rappresenta il “confederalismo democratico” nato nel Rojava?

«È un sistema politico che si basa sull’autonomia delle donne, l’ecologia e l’autodeterminazione dei popoli; una soluzione efficace per tanti problemi comuni in diverse società del mondo. Si basa molto sull’autonomia territoriale ed è qualcosa che riguarda già molti milioni di persone».

Che compiti ha svolto nelle Ypj?

«Ad esempio l’educazione e la costruzione di strutture per altre donne. Al fronte ho partecipato all’azione in difesa della città di Erbil. Stare sotto le bombe è un’esperienza che non auguro a nessuno. La guerra può essere necessaria ma è sempre atroce».

Perché ha intitolato il suo libro “Rabbia proteggimi”?

«Credo la rabbia sia un sentimento che spesso alle donne è precluso. Nel momento in cui diventa un sentire collettivo e non un qualcosa che ti mangia dall’interno può essere un motore di grandi cambiamenti. È giusto provare rabbia per quello che vediamo attorno a noi, in maniera propulsiva e generatrice».

Dopo il suo ritorno in Italia il tribunale di Torino l’ha giudicata «socialmente pericolosa».

«Mi sono sempre rifiutata di considerare valida la sentenza. Significava insultare la memoria di tutte le persone che hanno combattuto l’Isis o ne sono state vittime. In Italia ci sono ragazzi che muoiono durante l’alternanza scuola-lavoro, un femminicidio ogni 72 ore: questo è socialmente pericoloso».

Com’è il Kurdistan oggi?

«La situazione è critica, sia per il terremoto di un anno fa che per gli attacchi della Turchia e in questo l’Italia è connivente perché non cessa di mandare armi al regime di Erdogan. Basterebbe pensare a quanta parte di Sardegna è occupata dalle basi militari per capire che è impossibile considerare la guerra qualcosa di remoto».

