Una partenza per quattro 

Archiviato il passaggio alla fase a gironi di Eurocup, è tempo di debutto in campionato per la Dinamo Women, che questo pomeriggio (ore 14) scenderà in campo al PalaLeonessa di Brescia contro l’Alama San Martino di Lupari per l’Opening Day della Serie A1 Femminile.

Dopo un’estate caratterizzata da una rivoluzione pressoché totale nel roster (l’unica conferma è quella della capitana Debora Carangelo), la formazione guidata dal nuovo coach Paolo Citrini cerca le prime risposte: l’obiettivo è cancellare l’ultima, stentata salvezza e tornare a competere per i playoff Scudetto. «San Martino è una delle migliori realtà del campionato», osserva Citrini, «si tratta di una squadra che da anni si conferma tra le più difficili da affrontare. Sarà una sfida tosta, come lo sarà tutto il campionato: ogni squadra ha grande potenziale. Abbiamo lavorato per farci trovare pronti. Tutte le giocatrici hanno avuto spazio, dimostrando il loro valore all’interno del gruppo».

Serie A2 Femminile

Via anche al campionato di Serie A2 Femminile: questo pomeriggio (ore 15) tocca alla Nuova Icom Selargius, che debutta sul parquet di San Giovanni Valdarno, formazione che si è rinforzata con l’innesto dell’ex Lea Favre.

Il quintetto di coach Maslarinos vuole partire forte: «Il precampionato è andato bene», dice il patron Marco Mura, «le nuove straniere Erikstrup e Juhasz e la rientrante Blecic hanno trovato un gruppo affiatato e si sono messe a disposizione della squadra e dell’allenatore con spirito positivo. Le candidate al vertice sono tante, ma proveremo comunque a dire la nostra».

Partirà dall’Umbria, invece, il cammino del Cus Cagliari, in campo domani (15.30) contro Umbertide. Per il match che segna il ritorno nel torneo cadetto dopo due stagioni, il club universitario potrà contare anche sugli ultimi due rinforzi: la lunga bosniaca Tea Peric, arrivata dalle “cugine” della Virtus, e l’esperta play/guardia Erica Reggiani.

Classe 1994, pesarese, Reggiani vanta una lunga esperienza in formazioni di primo piano come Schio e Lucca. Nell’ultima annata, invece, è stata tra le protagoniste della promozione in Serie A1 di Broni. «A a Cagliari ho percepito una fiducia che non vedo l’ora di contraccambiare», ha commentato la nuova esterna del Cus, «dopo qualche problemino fisico sono sicura che, con allenamento e costanza, potrò togliermi delle soddisfazioni importanti insieme alla squadra».

Weekend di allenamenti, infine, per la Sardegna Marmi Cagliari, che osserverà subito il turno di riposo. Il debutto della formazione guidata da Fabrizio Staico è in programma sabato prossimo a Empoli.



RIPRODUZIONE RISERVATA