Porto Cervo.
11 novembre 2025 alle 01:35

Una partenza improvvisa dell’auto ha travolto e ucciso Gaia Costa 

Gaia Costa inizia ad attraversare la strada e il suv guidato da Vivian Spohr parte improvvisamente, con accelerazione repentina e istantanea, travolgendo la ragazza. Il suv, un Bmw X5 a propulsione elettrica raggiunge in pochi secondi la velocità di trenta chilometri orari. Sarebbe questa la circostanza alla base dell’incidente che nel luglio scorso è costato la vita alla giovanissima studentessa di Tempio. Il consulente della pm Milena Aucone, l’ingegnere Marco Pes, ha depositato la perizia che ricostruisce nel dettaglio la tragedia di Porto Cervo. Deve essere spiegata l’improvvisa accelerazione non bloccata dai sistemi anticollisione. Un fotogramma di un filmato acquisito dalla Procura di Tempio mostra Vivian Spohr al momento dell’impatto, la donna guarda a destra e non ha il telefono. La famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocato Antonello Desini, ha due consulenti, Gianluca Langiu e Gianluca Lombardi. I due specialisti hanno acquisito elementi che confermano quanto sta accertando il pm. (a. b.)

