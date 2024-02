Una parrucca per le pazienti oncologiche 

Il finanziamento, circa 100 mila euro complessivi, prevede un contributo all’acquisto di parrucche a favore delle pazienti colpite da alopecia in seguito alla chemioterapia. Un aiuto che arriva dalla Regione e serve per sostenere in modo particolare chi, per difficoltà economiche, non può permettersi di acquistarne una. Anche a Nuoro e in tutta la provincia, infatti, le donne che devono combattere contro il tumore spesso oltre a sopportare il trauma psicologico della malattia in sé devono reggere gli effetti fisici importanti che le terapie comportano, come la perdita dei capelli. Ma spesso sono costrette a fare i conti con un altro risvolto pratico come quello del costo di una parrucca. Una spesa che può diventare insostenibile. Dalla prossima settimana in città entra nella fase operativa il progetto della Regione, tramite il salone “Sara il salone delle coccole” di via Piemonte 40, che sarà il punto di riferimento dell’iniziativa. Una sorta di presidio sanitario destinato a chi a causa della chemio o dell’alopecia perde i capelli. Le interessate devono telefonare o inviare un messaggio al numero 3517305230 o recarsi di persona al salone dove sarà compilata la documentazione, supportata di certificati medici, per avere in modo totalmente gratuito la parrucca.

