Una parete colorata può lenire il dolore 

Un “mago cattivo” arriva nella vita di Ivaldo Atzori quando lui ha solo 8 anni. Si chiama tumore cerebrale.

Inizia a combatterlo insieme a mamma Antonella Casula, che non perde mai la speranza, ma decide di non farsi sopraffare dalla sofferenza, ma di trasformare il dolore in colore, così da rendere il percorso in ospedale di bambini e famiglie meno traumatico. Con testardaggine è, infatti, riuscita a trasformare la sala d’aspetto e la sala Tac del Microcitemico in spazi colorati che parlano di libertà e di vita.

«L’idea mi è venuta a Roma, quando mio figlio è stato ricoverato e operato al Bambin Gesù. Ho passato lì giorni e ore e in quelle pareti colorate, che a ognuno raccontano una storia diversa, io mi ci sono immersa, durante il suo percorso ospedaliero, con i miei pensieri e le mie paure, sono riuscite a trasmettermi tanta serenità».

La guarigione

Oggi Ivaldo ha 15 anni e sta bene «fa regolarmente i controlli, ma procede tutto al meglio», chiarisce Antonella. Per lui e la sua famiglia il viaggio tra gli ospedali di Cagliari e di Roma per sconfiggere il mago cattivo è iniziato nel 2016. Al Microcitemico di Cagliari, dove tutto è cominciato, però, le pareti – almeno fino a ieri - erano grigie, cupe e tristi per Antonella che si mette in testa di volerle «far parlare». Fonda così l’associazione “Ivi”, acronimo di “Immagini vissute e indimenticabili” e contatta la designer Sally Galotti, un’artista che ha ridato vita a numerose pareti ospedaliere dello Stivale.

«Non è stato un percorso semplice, ho iniziato a fare le proposte quattro anni fa, poi tra Covid e burocrazia è andato tutto a rilento. Quando è terminato il primo intervento di Ivaldo ho scritto un libro, “Non solo coincidenze”, in quel momento ho capito che avrei voluto fare qualcosa per gli altri. Ora il mio sogno sta diventando realtà».

C’è, infatti, un momento nella vita di alcune persone, in cui si sente il bisogno di trasformare il dolore emotivo in una risorsa. Ed è quello che è successo a questa mamma di Guasila, che con la malattia del figlio ha iniziato a guardarsi intorno con occhi diversi, capendo quanto l’aiuto degli altri sia stato fondamentale nel suo viaggio tra gli ospedali per curare Ivaldo.

Tante donazioni

«I primi soldini li ho recuperati con la vendita del mio libro, poi ho ricevuto tante donazioni, abbiamo racimolato 25mila euro e potuto realizzare le stampe, tutte sanificabili, che daranno un po’ di colore e vita alla sale della radiologia pediatrica e d’aspetto», spiega la donna con orgoglio e fierezza, «voglio che si respiri un senso di libertà e si pensi di stare all’aperto. Per la prima ho fatto disegnare un paesaggio di prati, boschi e stagni che a me ricordano la Giara, nell’altra, invece, il nostro mare, con un bel cielo blu per renderla meno stressante e più serena».

Non è sempre facile fare del bene, ma spesso sono proprio le difficoltà a spingere le persone a non arrendersi. «I colori hanno aiutato me, possono farlo con le altre mamme. Domani al Microcitemico ci sarà il taglio del nastro, ma io non voglio fermarmi, voglio colorare i reparti di tutti gli ospedali sardi dove curano i bambini».

