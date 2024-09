Una paradura in salsa cannonau. Il bel gesto di solidarietà ha visto insieme un gruppo di trenta foghesini arrivato in aiuto di un amico colpito improvvisamente da un malore. Sergio Murgia, 49 anni, militare di Perdasdefogu, stava mettendo a punto il programma della vendemmia nell’azienda Tenute Centu ‘e Prusu, della sua compagna Valentina Deiana, quando ha avuto un infarto. La notizia ha fatto il giro del paese in pochi minuti.

In vigna

Passato lo spavento, Valentina e il gruppo di amici e colleghi ha deciso di mettersi all’opera. «Ero ancora all’ospedale – racconta Murgia - quando ho saputo che i miei amici sono andati a raccogliere l’uva nella vigna nelle campagne di Gairo. Sapere che in tanti si sono mossi per aiutarmi mi ha fatto un enorme piacere». Il 9 settembre scorso “Sughetto”, come è conosciuto da tutti, era in ferie, un giorno come gli altri dedicato alla vigna. All’improvviso il dolore intenso. Per fortuna era con lui un amico, Fabrizio Murgia, che ha prontamente allertato i soccorsi. Murgia è stato trasportato in ambulanza prima all’ospedale di Lanusei e poi al San Francesco di Nuoro. Il ricovero e poi l’operazione al cuore il 10 settembre. Dopo neanche una settimana sono arrivate le dimissioni.

Per ritornare tra le viti ci vorrà ancora del tempo. Per fortuna la vendemmia è stata eseguita e tanti altri lo aiuteranno nelle prossime settimane. Ma per aiutare un amico a Perdasdefogu ci si muove senza battere ciglio. «Ho saputo che oltre alle persone che sono andate nelle tenute della mia compagna se ne sono aggiunte altre pronte a dare il loro contributo. – prosegue Murgia – Abbiamo dovuto comunicare che non c’era più bisogno di aiuto. Anche questo fa capire quanta gente buona ci sia in paese».

Buona annata

Il vino quest’anno avrà un tocco in più e il sapore dell’amicizia fraterna. La vicinanza degli amici ha stupito Sergio anche se il sentore che una mano d’aiuto sarebbe arrivata c’era. «Questo gesto mi ha colpito molto ma sapevo che non mi avrebbero lasciato solo – riflette ancora Murgia – da un lato è stata una sorpresa dall’altro intuivo che avrei potuto contare su di loro. Appena mi rimetterò in forma organizzerò un bel pranzo per dimostragli tutta la mia gratitudine». La paura è stata tanta anche per i familiari. «Questo evento ci ha scosso molto – conclude Murgia – devo ringraziare anche la mia compagna Valentina che ha mantenuto la mente lucida in questa situazione. Abbiamo stretto i denti perché sappiamo che non possiamo mandare tutto all’aria». La degenza sarà lunga ma il supporto anche morale non mancherà.

Generosi

Fare del bene ripaga sempre. Quattro anni fa Valentina e Sergio avevano partecipato a un’iniziativa solidale “Dono dal cielo” promossa a livello nazionale dall’Aeronautica militare in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto a patrona degli aviatori. Avevano donato sessanta bottiglie di vino, il ricavato delle vendite era confluito nella raccolta benefica a favore degli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Bambino Gesù di Roma e Santobono Posillipo di Napoli. Buoni come il vino.

