Una panoramica di via Roma negli anni ‘60  

In questa foto inviata da Omero Lucchi vediamo una bella panoramica dell’area portuale e di via Roma negli Anni Sessanta. A destra la ferita dei bombardamenti del 1943, ancora non occupata della discutibile mole del palazzo del Consiglio Regionale. A sinistra navi e traghetti, merci all’attracco, in un’area portuale ancora delimitata dalla rete da pollaio che sparirà solo parecchi anni dopo. Nel molo Sanità il capannone del CIS, poi sostituito negli anni successivi dalla nuova Stazione Marittima.