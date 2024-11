Una panchina tutta bianca  per ricordare Beatrice Ubaldi 

Come ricordarla se non con la sua amata musica. Di fronte a uno degli ulivi di piazza Fra Locci adesso c'è una panchina bianca. Una targa con un pianoforte, le note musicali e il nome Beatrice. Donata da familiari e amici in occasione del secondo anniversario dalla sua scomparsa. La panchina bianca simbolo delle vittime della strada si trova davanti al teatro San Francesco.

Quel luogo che tanto amava dove ha insegnato per tanti anni musica e teatro e realizzato spettacoli con l'accademia del musical George Gershwin, fondata insieme al marito. Era un maledetto tardo pomeriggio del 14 novembre del 2022, quando, mentre passeggiava con la sua cagnolina fu travolta da un'auto in via Pirastu.

I disperati tentativi di soccorso nulla poterono per salvarle la vita. Se n'è andata a 51 anni lasciando troppo presto il suo amato compagno di vita Massimiliano e i suoi adorati figli Leonardo e Sofia. «Questo gesto rappresenta non solo un tributo alla sua memoria, ma anche un invito alla riflessione e alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, con la speranza di un futuro senza più vittime, – dicono dal Comune - che ringraziando famiglia e amici, rinnovano a loro la vicinanza nel cordoglio per questa perdita».

