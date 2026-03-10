Una panchina rossa contro la violenza sulle donne. Un prezioso simbolo donato dall’amministrazione comunale alla scuola e inaugurata nella sede dell’istituto comprensivo di via Carducci. Una panchina rossa dedicata alla sensibilizzazione, soprattutto dei più giovani, sul tema drammatico della violenza contro le donne, sempre più attuale come dicono purtroppo le cronache.

Di questo si è parlato durante la cerimonia che ha visto protagonisti soprattutto i ragazzi e le ragazze: momenti di riflessione e dibattito, con riferimenti alle tante storie di violenza e umiliazioni. La panchina è stata sistemata nel cortile dell’istituto: presenti il sindaco Gigi Puddu, l’assessora Nicoletta Pitzalis, la dirigente scolastica Maria Iole Nieddu, i docenti e la scolaresca.

L’evento è stato allietato dal piccolo concerto degli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto alla presenza del sindaco Gigi Puddu. Altri alunni hanno recitato brani sul tema. Quindi l’inaugurazione della panchina che è la seconda dedicata alle donne: la prima è stata sistemata alcuni anni fa di fronte al palazzo comunale.Altre panchine sono presenti in diverse parti del centro abitato, dedicate ad altre tematiche importanti. ( r.s. )

