Violenza di genere.
25 novembre 2025 alle 00:20

Una panchina rossa anche in città 

Il Comune dice no alla violenza di genere, oggi, con un programma denso di appuntamenti. L’iniziativa, voluta dall’assessorato alla Cultura guidato da Natascia Demurtas, prenderà il via nel pomeriggio con il posizionamento di una panchina rossa donata dalla Cisl Pensionati. L’appuntamento, arricchito dall’esibizione del coro femminile “Priamo Gallisai” diretto da Maria Bonaria Monne, è alle 16 in piazza Indipendenza. A seguire il convegno (auditorium del Liceo musicale) “La panchina scarlatta: il rosso della denuncia e la forza dell'ascolto – Insieme contro la violenza di genere”. Introdurrà l’avvocata Monica Murru, interverranno il sindaco Emiliano Fenu, l’avvocata Anna Maria Busia, il comandante provinciale dei carabinieri, Gennaro Cassese, l’ispettore di Polizia Sebastiano Putzu, il dirigente scolastico Andrea Fadda e Tonino Ladu segretario provinciale Fnp Cisl. In collegamento la deputata Stefania Ascari. Il Comune ha, inoltre, patrocinato l’evento dell’associazione Metamorfosi: alle 15 un filo rosso partirà da piazza Sardegna fino alla panchina.

Il comitato Pari opportunità dell’ordine forense oggi alle 9.30 al liceo Fermi e sabato al liceo Satta.

