Una panchina per non dimenticare Gisella 

Si intitola “Panchina per Gisella” e nella targa che l’impreziosisce anche una poesia di Alda Merini. Grazie all’associazione Senso Comune, da anni impegnata a riscattare dal degrado angoli dimenticati di Carbonia, l’attenzione stavolta è stata dedicata a una delle panchine che proprio il sodalizio aveva sistemato in piazza Rinascita che è stata intitolata alla memoria di Gisella Orrù, uccisa nell’estate del 1989 all’età di 16 anni. È stata una cerimonia ricca di spunti di riflessione cui ha preso parte anche una parente di Gisella e tanti amici, oltre all’associazione Donne al traguardo e all’amministrazione comunale. «È necessario coltivare e nutrire il "vizio" della memoria per non dimenticare che ieri come oggi, il tema della violenza sulle donne è drammaticamente vivo», hanno detto dall’associazione Senso Comune.

