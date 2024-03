Una panchina per leggere 

In prossimità del Municipio è stata installata la prima panchina letteraria di Pabillonis, nell’ambito di un progetto di arredo urbano costato 5mila euro. «L’acquisto della panchina letteraria vuole essere il primo tassello di un percorso che possa incuriosire e appassionare alla lettura e si tratta di una vera e propria installazione artistica», fa sapere l’assessora alle Politiche sociali, Graziella Gambella. All’inaugurazione parteciperanno (appena il meteo lo permetterà) le scolaresche. Nello schienale è raffigurata una veduta aerea di Pabillonis. «Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti», questa la frase di Cesare Pavese scelta come messaggio per i cittadini. ( g. g. s. )

