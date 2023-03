Una panchina lilla e una jacaranda al parco  

Un incontro di sensibilizzazione sul tema dei disturbi alimentari è in programma oggi dalle 16 alle 18 nell’aula consiliare del Municipio in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto Lilla, nata nel 2012 per sensibilizzare autorità sanitarie e cittadini su queste malattie che interessano, in Italia, oltre tre milioni di persone e che con la pandemia sono aumentate del 40%. Malattie che nei casi più gravi possono portare alla morte.

L’incontro è stato organizzato dal Dipartimento di salute mentale Zona Sud – Centro disturbi alimentari, con la collaborazione dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune e seguirà un’iniziativa in programma alle 10,30 al parco di San Michele, dove sarà piantata una jacaranda (che ha infiorescenze color lilla) e sarà inaugurata una panchina color lilla.

In serata il Bastione di Saint Remy verrà illuminato di lilla per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente importanza sanitaria e sociale dei problemi legati alla nutrizione.

All'incontro del pomeriggio parteciperanno il sindaco Paolo Truzzu, il direttore generale della Asl Cagliari, Marcello Tidore, l’assessora alle Politiche Sociali Viviana Lantini, il direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl Graziella Boi, la responsabile del servizio Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione del dipartimento Annadele Pes, la responsabile della clinica di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza del dipartimento Manuela Pintor, e la presidente dell’associazione Voci dell’Anima, Elisabetta Manca di Nissa.

RIPRODUZIONE RISERVATA