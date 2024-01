Una panchina letteraria per ricordare Alberto  

Inaugurata la panchina “letteraria-artistica” donata al comune di Jerzu dall’associazione Riccaboni Alberto. L’opera è stata dipinta da Antonio Aregoni e svelata al pubblico domenica. La piazza Luigi Loi custodisce ora un piccolo gioiello, il tema scelto per la panchina è l’abbraccio. Presenti alla cerimonia una delegazione dell’amministrazione comunale, l’artista Aregoni, il parroco del paese don Michele Loi e i genitori di Alberto, scomparso in un incidente stradale sei anni fa, Rosanna Carta ed Enrico. L’associazione nata in memoria del giovane porta avanti iniziative benefiche sociali e culturali. In tanti hanno voluto essere presenti per questo momento speciale. (fr.l.)

