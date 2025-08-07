Una panchina, due tecnici 

Oristano. Un’estate di lavoro silenzioso poi l’annuncio dei nuovi tecnici e degli acquisti in vista della prossima imminente stagione. La Tharros accelera per farsi trovare pronta.

«Abbiamo completato l’elenco dei giocatori», esordisce il patron Tonio Mura, «l’obiettivo è far crescere i nostri giovani e arrivano anche ragazzi da fuori Sardegna perché nell’Isola nessuno si è voluto sedere a trattare con noi».

Tante novità

Le prime novità, come già sottolineato nelle scorse settimane dallo stesso Mura, riguardano la guida tecnica, affidata al duo formato da Bruno Frongia e Gianluca Pinna. Una coppia di allenatori che lavorerà in tandem anche in prima squadra dopo gli ottimi risultati ottenuti con l’Under 18, laureatasi campione regionale di categoria.

Nella rosa poi sono diversi i volti nuovi. «Cinque in totale», puntualizza Mura, «tre sono brasiliani e hanno trascorsi di alto livello, anche nella Serie A del loro Paese, e altri due sono siciliani, a loro volta loro reduci da alcune esperienze calcistiche importanti».

Gli innesti

In porta ci sarà Giovanni Grotta, classe 2004, cresciuto nel Palermo, club col quale ha anche esordito in prima squadra, un passato in Serie C e Serie D. In difesa arriva Manuel Orlando, del 2003, l’anno scorso impegnato in Eccellenza.

Il trio “carioca” sarà composto da Gabriel Duarte, classe 1997, centrocampista, da Rafael Snejder, 2004, centrocampista esterno (la scorsa stagione protagonista nella Serie A di San Marino) e da Antonio Giacoboni Capra, 2003, attaccante che vanta qualche presenza nella Serie A brasiliana.

Aspettative

«Da loro ci aspettiamo che aiutino nella crescita i nostri ragazzi, i tanti giovani nati nel 2005, nel 2006 e nel 2007», afferma il patron, che poi aggiunge: «Il nuovo capitano sarà Marco Lonis. Il nostro obiettivo è proseguire con il lavoro intrapreso, far crescere i ragazzi e valorizzarli. Dal 20 agosto inizieremo la preparazione». In continuità con il discorso sui ragazzi, la programmazione riguarda anche il settore giovanile. «Possiamo confermare che l’Under 19 sarà allenata da Angelo Sperandio», conclude Mura.

