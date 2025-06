Una panchina da ex A Olbia torna Gatti 

L’Olbia riparte da Lucas Gatti. E se le trattative del direttore tecnico Manuel Gonzalez andranno a buon fine, anche da Ragatzu, Biancu, Arboleda, De Grazia e Buschiazzo. Ieri, in una conferenza stampa “monstre” guidata dal responsabile del progetto sportivo e membro del cda Benno Räber, si è parlato di tutto e di più. Della prossima stagione in Serie D e della ristrutturazione del settore giovanile affidato a Fabrizio Lucidi. Ma, soprattutto, è stato presentato il nuovo-vecchio allenatore Gatti, che si era dimesso a sorpresa lo scorso novembre, dopo un mese. «Mio padre stava male, ma essendo un personaggio popolare allora non potevo parlarne», ha spiegato il figlio d’arte di Hugo “El Loco” Gatti, portiere mito del calcio argentino.

Ora, Lucas Gatti non vede l’ora di riprendere in mano l’Olbia, supportato dal vice Matias Mantilla. «L'ho seguita da lontano, la squadra è stata rinforzata e c’è la base per affrontare il prossimo campionato», ha detto, «dobbiamo trovare gli under e vorrei tre portieri, di cui due grandi. Il calcio appartiene alla gente, e ogni giocatore che indosserà la maglia dell’Olbia lo farà per riportarla laddove la sua gente merita che stia».

Obiettivi

Il dt Gonzalez: «Puntiamo ad alzare il livello per cercare di vincere il campionato creando l’ambiente giusto e coinvolgendo il territorio perché la squadra possa riavvicinarsi alla città. Per questo ho chiesto di fare il ritiro in Sardegna». La sede sarà Monti con preparazione al via il 23 luglio. Räber ha poi assicurato che quest’anno non ci saranno problemi di iscrizione, e che anche sul fronte economico-finanziario non verranno ripetuti gli errori della passata stagione.

