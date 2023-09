Una panchina bianca per ricordare i morti sul lavoro 

Una panchina per ricordare chi durante il proprio lavoro ha perso la vita.

Si chiamano “morti bianche” e ieri in piazza del Minatore è stata inaugurata una panchina bianca in ricordo dei deceduti sul lavoro con una targa in loro memoria. L’iniziativa è dell’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi di guerra. Un’occasione per sensibilizzare le istituzioni e il mondo imprenditoriale sull’importanza di salvaguardare la salute dei lavoratori, garantendo condizioni di piena sicurezza per tutti gli operatori. Nel corso della cerimonia, aperta dalla benedizione del parroco di san Ponziano don Cristian Lilliu, il ricordo è andato anche a Omar Locci, morto nel giugno scorso nella sua azienda agricola. (a. s.)

