Una palestra nell’ex municipio 

L’attesa è finita: il vecchio Municipio di Arbus, distrutto da un vasto incendio nel 2017, è diventato una palestra, adatta a persone di ogni livello di preparazione a partire dai 6 anni di età. Il taglio del nastro nei giorni scorsi in un clima di festa per la riapertura di un locale nel cuore del paese e di ogni cittadino, soprattutto di tanti sportivi che hanno dato una mano perché il sogno diventasse realtà. «È un punto di arrivo – ha detto il sindaco, Paolo Salis – ma ancora di più di partenza per le generazioni future che troveranno un’alternativa alla strada».

Il progetto

Quando sei anni fa lo storico edificio di via XX Settembre fu avvolto dalle fiamme, diversi atti amministrativi bruciati e l’interno annerito e danneggiato in più parti, la popolazione fece un appello agli amministratori di allora di salvare lo stabile, magari cambiando la destinazione d’uso. Invito accolto con una manifestazione d’interesse rivolta a imprese o singoli cittadini per un progetto che potesse salvare la struttura.

La società sportiva dilettantistica Olimpia training center, nata 37 anni fa, fu la sola a farsi avanti con l’idea di recuperare l’immobile e farne un centro sportivo. «Appena abbiamo avuto il benestare del Comune – ricorda il presidente, Claudio Sardu – ci siamo messi al lavoro. Non è stato facile. Le condizioni del caseggiato erano davvero critiche. A noi che operiamo senza fini di lucro affrontare un costo di circa 150 mila euro sembrò impossibile. Grazie a un mutuo col credito sportivo, soprattutto alla generosità di tanti volontari che, a vario titolo, hanno lavorato per raggiungere lo scopo».

Contratto trentennale

Nei giorni scorsi soddisfazione generale e applausi al taglio del nastro. «Il contratto col Comune – aggiunge Sardu – scade fra 30 anni. Ogni mese tocca pagare un affitto di 5 mila euro. La partenza con diversi iscritti fa ben sperare».

Massima fiducia sul buon esito dell’iniziativa anche da parte degli amministratori. «Per diversi anni – ricorda Salis – fino al recupero dei soldi spesi per i lavori, l’associazione non deve nulla al Comune. Il contratto prevede una proroga: può voler dire che la palestra è per sempre».

Per il consigliere di minoranza Gianni Lussu, ex assessore, «l’iniziativa è lodevole perché ha salvato un’opera pubblica. L’augurio è che l’esempio degli sportivi serva da stimolo per far rinascere gli edifici abbandonati che raccontano la nostra storia».

RIPRODUZIONE RISERVATA