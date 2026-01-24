Una palestra nel nome di Mariano 

Della cultura sportiva aveva fatto uno stile di vita, raccogliendo la stima del territorio, certo di poter contare su un valido professionista e prezioso punto di riferimento. A un anno dalla morte per una caduta nella sua casa di Tonara, gli insegnamenti di Mariano Peddio, 52 anni, docente di educazione fisica e personal trainer di Desulo, rivivono grazie ad amici e familiari. Hanno trasformato il dolore in un’opportunità dando vita alla “Millenium Asd”, palestra e centro fitness nel cuore di Tonara, inaugurata da autorità e decine di appassionati.

Formula innovativa

Gli amici di Peddio, gli imprenditori Emilio Porru, Marco Secci e Simone Sau, a capo del sodalizio insieme ad Alessia Sau, compagna del docente, hanno scelto una formula innovativa che risponde al sogno che Peddio cullava da tempo puntando ad una struttura più moderna nella comunità d’adozione. Tutti si sono ritrovati per il taglio del nastro, nella sede di via Belvedere 2, troppo piccola per contenere la fiumana giunta da tutta la Barbagia-Mandrolisai. «Seppur scossi dalla morte - dice Porru - abbiamo deciso di non perdere tempo e realizzare il sogno di Mariano di aprire a Tonara una casa sportiva in cui tutti potessero respirare l’aria di famiglia che contraddistingueva la sede di Desulo». Spazi moderni e vari programmi come la ginnastica dolce per anziani e corsi per bambini. Coinvolti giovani professionisti locali, nutrizionisti e fisioterapisti che offriranno le competenze agli iscritti. «Mariano interpretava la palestra non solo come luogo dove fare fitness, ma anche dove imparare a conoscere meglio se stessi e il proprio corpo - raccontano Secci e Sau -. Abbiamo pensato di potenziare l’offerta garantendo la presenza periodica degli esperti. I ricavi serviranno alla crescita della palestra e alle spese di gestione». Si punta ad ampliare l’offerta con uno spazio per gli esami diagnostici, abbattendo le liste d’attesa della sanità. «Siamo orgogliosi degli amici e di Alessia - dice fratello Sebastiano - hanno dato vita a una casa sportiva che terrà vivi gli insegnamenti di Mariano». Dice Alessia Sau: «Siamo certi che da lassù Mariano sia fiero degli amici che non smetterò mai di ringraziare».

RIPRODUZIONE RISERVATA